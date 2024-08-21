Губерниев: «Только ****** могут рассказывать, что пропуск Степановой — это проблема»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отрегировал на новость о том, что российская лыжница Вероника Степанова пропустит сезон-2024/25 по причине беременности.

«Наш спорт сейчас никак не обсуждается. Ника Степанова станет мамой, и перед этим все меркнет. Только ****** могут рассказывать, что пропуск Степановой — это проблема. Она — беременная женщина, а ребенок — самое светлое, что только может быть. Я узнал об этом несколько недель назад и ждал, когда Ника все официально скажет.

Я от души ее поздравляю, не сомневаюсь, что она родит нам всем здорового ребеночка, мы будем рады, она вернется с новыми силами и, может, даже на Олимпиаду поедет! Сейчас в наше турбулентное время нужно учиться, детей рожать, делать фундамент для дальнейшей жизни, чем сейчас занимается Степанова, не теряя времени», — сказал Губерниев «СЭ».

В минувшем сезоне Степанова выступала за сборную Архангельской области и стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревнования. С сезона-2024/25 она планировала выступать за Республику Татарстан.

Константин Передерий