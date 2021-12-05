Губерниев сравнил финиш Устюгова и Клебо с Месси и Кудряшовым

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты мужской эстафеты 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере по лыжным гонкам.

«Наши спортсмены молодцы. Серебряная медаль — это хороший результат. Однако сразу было понятно, что за подиум будут бороться только две команды: Россия и Норвегия. Лыжные гонки представлены не таким большим количеством стран, как биатлон. Поэтому страны заявляют по две команды. Остальные сейчас далеко позади. Если мы заявим по несколько команд, то остальным сборным не останется места в первой десятке. Учитывая это, мне бы хотелось, чтобы лыжная география расширилась», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Российский комментатор также поделился своим мнением по поводу физической формы российских лыжников.

«Александр Большунов не бежал на четвертом этапе, потому что был не совсем готов на фоне усталости. Наши спортсмены еще наберут к Олимпиаде. А на следующей эстафете этапа Кубка мира в Давосе тоже сможем бороться за золото. Устюгов хорошо бежал, но против нас выступал лучший лыжник Клебо. Это то же самое, как, условно, спрашивать Кудряшова, почему Месси обыграл его и забил гол», — добавил Губерниев.

Гонку выиграла первая норвежская команда, в составе которой выступили Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо. Вторая сборная Норвегии, за которую выступили Пол Гульберг, Мартин Ниенге, Ханс Холунн и Харальд Амундсен, заняла третью строчку.

Второе место заняла вторая сборная России, в состав которой вошли Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов. Первая сборная России, за которую пробежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, финишировала четвертой.