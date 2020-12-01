Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Губерниев раскритиковал журналиста, обвинившего Сорину в допинге

16:32
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на на статью шведского издания, которое заподозрило российскую лыжницу Татьяну Сорину в допинге из-за высоких результатов на старте сезона.

«Шведский журналист круглый идиот! Надо уметь проигрывать. Сорина стала мамой, вернулась, выдержала тяжелейшие нагрузки и закономерно ворвалась в элиту мировых лыж. Логика иных представителей прессы, особенно когда мы их своими победами хватаем за задницу, не поддаётся объяснению», — сказал Губерниев RT.

Спортсменка финишировала второй в гонке преследованя на этапе Кубка мира в Руке.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/808613-guberniev-sorina-shvedskii-zhurnalist

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир