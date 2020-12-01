Губерниев раскритиковал журналиста, обвинившего Сорину в допинге
16:32
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на на статью шведского издания, которое заподозрило российскую лыжницу Татьяну Сорину в допинге из-за высоких результатов на старте сезона.
«Шведский журналист круглый идиот! Надо уметь проигрывать. Сорина стала мамой, вернулась, выдержала тяжелейшие нагрузки и закономерно ворвалась в элиту мировых лыж. Логика иных представителей прессы, особенно когда мы их своими победами хватаем за задницу, не поддаётся объяснению», — сказал Губерниев RT.
Спортсменка финишировала второй в гонке преследованя на этапе Кубка мира в Руке.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/808613-guberniev-sorina-shvedskii-zhurnalist
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