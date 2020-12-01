Губерниев раскритиковал журналиста, обвинившего Сорину в допинге

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на на статью шведского издания, которое заподозрило российскую лыжницу Татьяну Сорину в допинге из-за высоких результатов на старте сезона.

«Шведский журналист круглый идиот! Надо уметь проигрывать. Сорина стала мамой, вернулась, выдержала тяжелейшие нагрузки и закономерно ворвалась в элиту мировых лыж. Логика иных представителей прессы, особенно когда мы их своими победами хватаем за задницу, не поддаётся объяснению», — сказал Губерниев RT.

Спортсменка финишировала второй в гонке преследованя на этапе Кубка мира в Руке.