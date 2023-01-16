Губерниев прокомментировал решение Шемякина опровергнуть свои слова, сказанные о Вяльбе

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение лыжника Алексея Шемякина опровергнуть свои слова, сказанные ранее о главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

«Я ориентируюсь по официальным источникам. Вышло интервью в «Спорт-Экспрессе» нет нужды не доверять журналисту. У нас спортсмены так делают довольно часто. Сначала говорят, а потом, может быть, начинают бояться может быт кто-то с ним поговорил. У нас, в принципе, все спортсмены молчуны. Возьмите биатлон, но совершенно же очевидно, что им не доплачивают призовые. У СБР деньги есть, могли бы платить призовые побольше. А не 70000 с такими бюджетами. Где комитеты спортсменов? Которые могли бы за свои права бороться. Наших ребят и так выгнали из всех международных соревнований. Спортсмены тоже люди зависимые, с одной стороны», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Он также заявил, что произошла такая не справедливая ситуация произошла, а спортсмен отказался от своих слов.

«Либо напугали, либо поговорили. Ну и дальше так будет такое же отношение к людям продолжаться. Пока сами спортсмены не поймут, что за свои права нужно бороться. Поэтому я вообще не удивлен. Он сейчас там пытается как-то неумело оправдываться. Мы его берем на защиту, а он говорит: «Нет, нет — это все было не так». Его остается только пожалеть. А стиль работы Елены Валерьевны нам всем хорошо известен», — добавил Губерниев.

Шемякин в интервью «СЭ» сказал: «Вяльбе на награждении такая говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная — это семья, а остальные — никто». Позже лыжник выступил с опровержением своих слов, сказав в интервью ТАСС: «Вяльбе меня так точно не называла, напротив, во время церемонии она извинилась за то, что получилась такая ситуация».

После 15-километровой гонки на Этапе Кубка России в Сыктывкаре Шемякин и Илья Порошкин показали одинаковой время. Первоначально по стадиону объявили, что будет вручено две бронзовые медали, так как их результаты «до миллисекунд одинаковые». Однако через некоторое время все же было принято решение о том, что лыжник из Коми единолично получит бронзу.