Губерниев призвал Вяльбе добровольно уйти в отставку с поста главы ФЛГР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о выборах президента организации, которые состоятся в следующем году.

В комментарии для «СЭ» она подчеркнула, что каждый имеет право участвовать в выборах при условии, что его выдвинет один из регионов.

По словам Губерниева, время Вяльбе во главе ФЛГР закончилось.

«На ее месте я бы подал добровольно в отставку, чтобы сохранить лицо, — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева. — Потому что она в любом случае не будет руководить федерацией, это все понимают. Еще бы она покушалась на мое конституционное право возглавить общественную организацию».

Он также добавил, что в руководстве ФЛГР есть «пассажиры, которые не развивают лыжи в стране и не представляют Россию за рубежом».