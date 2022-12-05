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Сегодня, 12:54

Губерниев ответил «малоизвестному лыжнику из Норвегии»: «В мировой истории лыж и биатлона самый популярный комментатор живет и работает в России»

Губерниев ответил лыжнику из Норвегии на его критику
Виктория Кравченко
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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление норвежского лыжника Синдре Бьернестад Скара, который назвал журналиста идиотом.

«Что и говорить! В мировой истории лыж и биатлона самый популярный комментатор живет и работает в России! И весь мир ловит каждое мое слово! Так было и так будет», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее комментатор заявил, что спортсмены сборной Норвегии не переживают по поводу отсутствия россиян на международных стартах.

Дмитрий Губерниев
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