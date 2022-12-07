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Губерниев — об удалении Википедией статьи о российском лыжнике: «Людей не стереть из человеческой памяти. Да и рукописи не горят»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Википедия предлагает удалить статью о российском лыжнике Савелии Коростелеве.

«Можно стереть что угодно и откуда угодно, но невозможно стереть из памяти людей, и вообще, рукописи не горят. Хотят убрать, пусть убирают. К Википедии и так не слишком много доверия. Савелий и без этого останется для нас одареннейшим спортсменом. И победы у него, надеюсь, еще впереди», — сказал Губерниев «СЭ».

19-летний Коростелев — сын известной российской лыжницы и призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой. Спортсмен является двукратным чемпионом по лыжным гонкам среди юниоров.

После двух этапов Кубка России-2022/23 Коростелев возглавляет личный зачет турнира с 261 очком. Третий этап Кубка страны пройдет с 10 по 13 декабря в Чусовом.

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Савелий Коростелев
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