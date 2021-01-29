Губерниев отреагировал на травму Непряевой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о травме российской лыжницы Натальи Непряевой. В сегодняшней разделке в Фалуне спортсменка неудачно упала на большой скорости и сломала руку.

«Двойной оскольчатый перелом у Наташи Непряевой. Я дико расстроен, — рассказал Губерниев в своем Telegram-канале. — Понятно, что никакого чемпионата мира. Это огромный удар. За девчонок сильно переживаю, так как многовато проигрываем».

Личный тренер спортсменки Юрий Бородавко сообщил, что Непряева не сможет выступить на чемпионате мира в Оберстдорфе. 31 января ей будет сделал операция.