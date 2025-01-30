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Лыжные гонки

30 января, 23:59

Губерниев одобрил решение Большунова уехать тренироваться в Италию по ходу сезона

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов уехать тренироваться в Италию.

«Большунов молодец, надо использовать все возможности для тренировок. Другой вопрос, как к его поездке в Италию отнеслась руководитель ФЛГР, которая, как известно, всех учит Родину любить — а у нее лыжник в Италии тренируется. Глядишь, и на лондонской лыжне начнет тренироваться Большунов. Куда смотрит Елена Валерьевна Вяльбе? В очередной раз Большунов всех послал — и молодец», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лыжники сборной России с 30 января начнут тренировочный сбор в Цахкадзоре (Армения).

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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