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Губерниев: «Если Большунов уйдет из спорта и станет кормящим отцом, то потеряет в деньгах»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах лыжника Александра Большунова.

«Я просто не верю, когда спортсмены такого уровня как Большунов говорят, что у них все в порядке с мотивацией. Это как минимум странно. Мотивация, конечно, присутствует, но есть ее разные грани. Я сохраняю мотивацию к биатлону, лыжам, плаванию, но есть разница между интересом комментирования чемпионата мира или Олимпийских и чемпионата России. Это две разных планеты, тоже самое и у Большунова. Понятно, что желание соревноваться у него есть, он профессиональный спортсмен, но надо понимать, что этот уровень он не просто перерос давно, а он просто не его.

Девушкам проще, потому что можно уйти в декрет или перезагрузиться? Все они профессиональные спортсмены. У Большунова своя линия одежды, спонсоры. Если он сейчас уйдет из спорта и станет кормящим отцом, то потеряет в деньгах. Он профи, который делает свою работу и пусть продолжает ее делать. Он элитный спортсмен вселенского уровня, трехкратный олимпийский чемпион, понятно, что у Саши совсем другой уровень притязаний», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира в скиатлоне и двукратным обладателем Кубка мира. Также он дважды выигрывал лыжную многодневную гонку Тур де Ски.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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