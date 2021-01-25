Губерниев об извинениях Большунова и Вяльбе: «Молодцы, соображают»

Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение Александра Большунова и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе извиниться перед финским лыжником Йони Мяки за инцидент в Лахти.

«Извинились. Молодцы, соображают», — написал Губерниев в Telegram канале.

«Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями», — говорится в тексте пресс-релиза.

Ранее Большунов ударил Мяки лыжной палкой на финише эстафеты этапа Кубка мира в финском Лахти, а после финиша врезался в соперника. Это привело к дисквалификации российской эстафетной команды.

Россиянин сможет принять участие в следующем этап Кубка мира. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет ужесточать наказание за инцидент.