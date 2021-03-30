Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая неоднократно негативно высказывалась о его деятельности.

«Я смеюсь и хочу сказать, что для меня это прекрасное начало перед стартом биатлонного чемпионата, — сказал Губерниев «СЭ». — Я первый по цитируемости и буду им и дальше. Елена Валерьевна вооружится семечками и будет всем рассказывать, что не слушает и не читает меня. Поверьте мне, они читают и прислушиваются к каждому моему слову. Это нормальная реакция, понимаете. Я радуюсь, когда появляются подобные вещи в медийном поле».

Напомним, что пару лет назад у них случился разлад. Но по ходу чемпионата мира в Оберстдорфе Губерниев написал в своем Telegram-канале, что они пожали друг другу руки. Позднее Вяльбе уточнила, что, по мнению Дмитрия, они помирились, но это не так.

(Артем Бухаев)