Губерниев — о скандале с Большуновым: «Это дисквал!»
14:02
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале прокомментировал скандальный эпизод, произошедший во время эстафеты на Кубке мира в Лахти.
На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой. После финиша Большунов врезался в Мяки и уронил соперника.
«Это что такое ? Это дисквал! Так не надо делать, Саша Большунов! Саша, надо быть спокойнее, ты сильный, ты ещё выиграешь!» — написал Губерниев.
Отметим, что по итогам рассмотра эпизода, россиянин был дисквалифицирован.
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