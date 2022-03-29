Губерниев назвал Большунова большим раздражителем для других спортсменов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступления Александра Большунова на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Большунов — настоящий спортсмен. Он должен выступать и стремиться к победе. Это очень здорово, что он есть в лыжах. Саша является большим раздражителем для других. Например, Ермил Вокуев. Мы знаем, что его очень сильно поддерживает Елена Вяльбе. Она действительно переживает за спортсмена, и он не подкачал, сегодня занял второе место. Поэтому приятно, что любимец Елены Валерьевны выступает так здорово и составляет конкуренцию Большунову. Есть много раздражающих факторов для всех, вот у нас есть Саша, а другие за ним тянутся», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

29 марта трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл золотую медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим ходом.