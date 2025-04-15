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15 апреля, 18:08

Губерниев: «Имею полное право баллотироваться на пост главы ФЛГР. Кресло под Вяльбе шатается со страшной силой»

Губерниев заявил, что имеет право баллотироваться на пост главы ФЛГР
Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что уверенно идет к победе на выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Имею полное право баллотироваться на пост Главы ФЛГР!!! Кресло под Вяльбе шатается со страшной силой, это уже понимают все!!! Давление нарастает, уверенно иду к победе!!!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев.Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы главы организации пройдут в 2026-м.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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