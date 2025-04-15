Губерниев: «Имею полное право баллотироваться на пост главы ФЛГР. Кресло под Вяльбе шатается со страшной силой»

Губерниев заявил, что имеет право баллотироваться на пост главы ФЛГР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что уверенно идет к победе на выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Имею полное право баллотироваться на пост Главы ФЛГР!!! Кресло под Вяльбе шатается со страшной силой, это уже понимают все!!! Давление нарастает, уверенно иду к победе!!!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы главы организации пройдут в 2026-м.