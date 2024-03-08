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Лыжные гонки

8 марта, 13:32

Губерниев — о массовом завале лыжниц на спартакиаде: «Это преступление, и люди должны ответить по закону»

Губерниев эмоционально отреагировал на массовый завал лыжниц в Сочи
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» эмоционально высказался о массовом завале в Сочи во время лыжного масс-старта на спартакиаде.

«Это про здоровье наших детей. Там сложные переломы! Одну девочку, насколько я знаю, еле нашли, она в лесу потерялась. Да, туман спустился незаметно. Но я сейчас на связи с людьми на месте. Вопрос — почему гонку не остановили? Рейс-директор соревнований кто? Товарищ Беломестнов, который заместитель Вяльбе? Ребят, вы на своем месте вообще хоть немножко работаете? Я считаю, это преступление и люди должны ответить по закону. Кто те люди, которые проводят такие соревнования? Козлы и придурки», — сказал Губерниев.

Большое количество девушек упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 спортсменок.

Дмитрий Губерниев
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