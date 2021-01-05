Губерниев: «Большунов просто «Красная машина», учитесь хоккеисты»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог гонки с раздельного старта на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Российские лыжники заняли весь пьедестал почета.

«И снова русский подиум в мужских лыжах. Большунов просто «Красная машина», учитесь хоккеисты. И персонально рад за Дениса Спицова, с возвращением, Денис! Жду победы», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.