Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Губерниев: «Большунов просто «Красная машина», учитесь хоккеисты»

18:04
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог гонки с раздельного старта на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Российские лыжники заняли весь пьедестал почета.

«И снова русский подиум в мужских лыжах. Большунов просто «Красная машина», учитесь хоккеисты. И персонально рад за Дениса Спицова, с возвращением, Денис! Жду победы», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир