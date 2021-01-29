Бывший главный тренер сборной России Александр Грушин прокомментировал поведение российского лыжника Александра Большунова.

«Не думаю, что до дойдет до уголовной ответственности, если честно. Ну неужто все потеряли способность объективно воспринимать происходящее? Это же спорт, эмоции. В единоборствах люди вообще друг другу морды бьют. Что теперь, после каждого поединка разбирательства в судах устраивать? Хотя в целом ситуация крайне неприятная. Большунов — единственный спортсмен в нашей сборной, кто реально способен бороться на чемпионате мира с норвежцами. А сейчас, получается, он вынужден думать совершенно о другом.

Такое ощущение, что люди, инициирующие бесконечные разбирательства, не понимают достаточно простой вещи: если в результате тех или иных скандалов из спорта начнут уходить спонсоры, то они уйдут не только от российских атлетов, но из вида спорта в целом. Да и борьбы как таковой не будет. А значит, спорт резко потеряет свою привлекательность. Еще со времен холодной войны у всех западных стран в голове сидит одно — победить Россию. Эта идеология никуда не делась», — приводит слова Грушина RT.

24 января Большунов попал в скандальную ситуацию. На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в Мяки и уронил соперника. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.