Польская лыжница Изабела Марчиш победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом на молодежном чемпионате мира в Вуокатти.

Второй стала шведка Луизе Линдстрем. Замкнула тройку норвежка Хедда Эстберг Амундсен.

Россиянка Анна Грухвина заняла 10-е место.

Вуокатти (Финляндия)

Молодежный чемпионат мира U23

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

Женщины

1. Изабела Марчиш (Польша) — 28.13,60

2. Луизе Линдстрем (Швеция) — +11,20

3. Хедда Эстберг Амундсен (Норвегия) — 19,60...

10. Анна Грухвина (Россия) — +59,40...

16. Жанна Меньшова (Россия) — +1.17,70...

18. Христина Мацокина (Россия) — +1.26,60

23. Майя Якунина (Россия) — +1.52,10