Грухвина — десятая в индивидуальной гонке на молодежном ЧМ в Вуокатти
15:24
Польская лыжница Изабела Марчиш победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом на молодежном чемпионате мира в Вуокатти.
Второй стала шведка Луизе Линдстрем. Замкнула тройку норвежка Хедда Эстберг Амундсен.
Россиянка Анна Грухвина заняла 10-е место.
Вуокатти (Финляндия)
Молодежный чемпионат мира U23
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Женщины
1. Изабела Марчиш (Польша) — 28.13,60
2. Луизе Линдстрем (Швеция) — +11,20
3. Хедда Эстберг Амундсен (Норвегия) — 19,60...
10. Анна Грухвина (Россия) — +59,40...
16. Жанна Меньшова (Россия) — +1.17,70...
18. Христина Мацокина (Россия) — +1.26,60
23. Майя Якунина (Россия) — +1.52,10
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