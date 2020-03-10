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Гонка «Лыжня дружбы» в Мурманской области отменена из-за коронавируса

10:16
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Гонка «Лыжня дружбы», традиционно проходившая по территории России, Норвегии и Финляндии, не состоится из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

— Число заражений коронавирусной инфекцией в соседних с Мурманской областью Норвегией и Финляндией растет, — цитирует Чибиса ТАСС. — Мы приняли решение отменить «Лыжню дружбы», которая должна была состояться в этом году 14 марта, из-за распространения коронавируса. Думаю, соседи нас поймут.

«Лыжня дружбы» — традиционная массовая лыжная гонка стран Баренцева региона, в этом году она должна была состояться 14 марта и стать 22-й по счету.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7933291

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