Гонка «Лыжня дружбы» в Мурманской области отменена из-за коронавируса

Гонка «Лыжня дружбы», традиционно проходившая по территории России, Норвегии и Финляндии, не состоится из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

— Число заражений коронавирусной инфекцией в соседних с Мурманской областью Норвегией и Финляндией растет, — цитирует Чибиса ТАСС. — Мы приняли решение отменить «Лыжню дружбы», которая должна была состояться в этом году 14 марта, из-за распространения коронавируса. Думаю, соседи нас поймут.

«Лыжня дружбы» — традиционная массовая лыжная гонка стран Баренцева региона, в этом году она должна была состояться 14 марта и стать 22-й по счету.