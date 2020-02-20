Гольберг после победы Большунова заявил, что «Ски тур» завершен

Норвежец Поль Гольберг считает, что борьба за первое место в «Ски туре» завершена. Россиянин Александр Большунов после победы в масс-старте опережает его в общем зачете на 1 минуту и 5 секунд.

— «Ски тур» закончен, — цитирует норвежца VG. — Осталось место только для борьбы. Это было жестоко.

Третьим идет Шур Рете, который отстает от второй строчки всего на секунду.

Общий зачет «Ски тура»

1. Александр Большунов (Россия) — 2:26.16

2. Поль Гольберг — отставание 1.05

3. Шур Рете — 1.06

4. Мартин Нюэнгет — 1.28

5. Ханс Холунн — 1.45

6. Финн Крог — 1.53

7. Симен Крюгер (все — Норвегия) — 2.04

8. Дарио Колонья (Швейцария) — 2.34

9. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.34

10. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.42...