Гольберг после победы Большунова заявил, что «Ски тур» завершен
20:10
Норвежец Поль Гольберг считает, что борьба за первое место в «Ски туре» завершена. Россиянин Александр Большунов после победы в масс-старте опережает его в общем зачете на 1 минуту и 5 секунд.
— «Ски тур» закончен, — цитирует норвежца VG. — Осталось место только для борьбы. Это было жестоко.
Третьим идет Шур Рете, который отстает от второй строчки всего на секунду.
Общий зачет «Ски тура»
1. Александр Большунов (Россия) — 2:26.16
2. Поль Гольберг — отставание 1.05
3. Шур Рете — 1.06
4. Мартин Нюэнгет — 1.28
5. Ханс Холунн — 1.45
6. Финн Крог — 1.53
7. Симен Крюгер (все — Норвегия) — 2.04
8. Дарио Колонья (Швейцария) — 2.34
9. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.34
10. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.42...
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