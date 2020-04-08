Российский лыжник Глеб Ретивых предложил новый челлендж.

В своем Instagram спортсмен предложил отжиматься без рук и выложил видео, в котором он выполняет поставленные условия.

— Сейчас стало тенденцией сидя дома на карантине выкладывать челлендж, — написал Ретивых. Вот нашел старое видео. Принимайте эстафету.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.