Глеб Ретивых: «Чуть-чуть не хватило до пьедестала»

Россиянин Глеб Ретивых оценил выступление в спринте на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Он единственный среди россиян пробился в финал и занял четвертое место.

— Прошел второй день «Тур де Ски». Чуть-чуть не хватило до пьедестала, деревянная медаль. Спасибо болельщикам, что приехали поддержать российскую команду, — написал Ретивых в Instagram.

Победил норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим стал француз Ришар Жуве.