"Глеб отработал на 100 процентов". Крянин - о третьем месте Ретивых в спринте на чемпионате мира

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что российский лыжник Глеб Ретивых на 100 процентов отработал в финале спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 27-летний спортсмен занял третье место.

- Глеба нужно поздравить, он сделал для нашей страны очень многое, - приводит ТАСС слова Крянина. - В той ситуации, в которой он оказался, он отработал на сто процентов и даже больше. Глеб - молодец, ему еще нужно подготовиться, чтобы с этими ребятами бороться, но он показал, что на данный момент он третий в мире.

Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.

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