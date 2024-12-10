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Главе ФЛГР Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Алина Савинова
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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта России Михаил Дегтярев.

Во вторник, 10 декабря, в Москве состоялось заседание исполкома Олимпийского комитета России. На встрече вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил Вяльбе орден.

Указ о награждении главы ФЛГР орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2022 года. Награда советской и российской лыжнице присвоена «за большой вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».

56-летняя Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и пятикратная обладательница Кубка мира. С 2010 года она является президентом Федерации лыжных гонок России, а в 2020-м Вяльбе также стала главой Ассоциации лыжных видов спорта страны.

Елена Вяльбе
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