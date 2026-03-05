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Лыжные гонки

5 марта, 14:57

Вяльбе: «Конфликт между Большуновым и Бакуровым полностью исчерпан»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что конфликт между лыжниками Александром Большуновым и Александром Бакуровым, который произошел на этапе Кубка России в Кировске 29 ноября 2025 года, полностью исчерпан.

«Полностью исчерпан. У нас в федерации не было такой комиссии, которая бы вообще такие подобные вопросы рассматривала, принимала решение на тот момент об отстранения Александра [Большунова] на период, пока [Александр] Бакуров не может бегать. Президиум быстро собрался, мы это обсудили и приняли решение, что нам необходимо создать такую комиссию, и сделали для нее регламент, там 300 с лишним листов. И сейчас на следующем президиуме это все примем. Но я очень надеюсь на то, что это было первый и последний раз», — цитирует Вяльбе «Россия 24».

29 ноября в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске 22-летний Бакуров получил ушиб ноги после толчка 29-летнего Большунова. Трехкратного олимпийского чемпиона отстранили от соревнований до восстановления Бакурова за неспортивное поведение. 7 декабря оба спортсмена приняли участие в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени, где Большунов занял второе место, а Бакуров — восьмое.

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Источник: «Россия 24»
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Александр Бакуров
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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