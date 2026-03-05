Вяльбе: «То, что мы отстранены, — очень большой плюс для молодых лыжников»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала плюсом отстранение российских спортсменов от международных стартов для молодых лыжников.

«Я не хотела бы делать какой-то вывод на фоне Александра Большунова. На протяжении последних двух лет у него нет такой стабильности, как это было раньше. Тут очень много факторов, не будем его разбирать... Для молодых ребят и для молодых девчонок (еще вчерашних юниорок, сегодня им 23 года) или даже для юниорок и юниоров настоящих то, что мы отстранены, — для них это, конечно, очень большой плюс. Они каждый день тренируются рядом с лидерами, они каждый день соревнуются с этими лидерами. И, конечно, они быстрее растут», — цитирует Вяльбе «Россия 24».

2 декабря 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию России и обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда допустить российских спортсменов к международным стартам. FIS подчинилась решению и начала выдавать нейтральные статусы атлетам, тренерам и сервисменам.

На Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе выступили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.