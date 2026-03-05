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Лыжные гонки

5 марта, 12:41

Вяльбе: «То, что мы отстранены, — очень большой плюс для молодых лыжников»

Павел Лопатко

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала плюсом отстранение российских спортсменов от международных стартов для молодых лыжников.

«Я не хотела бы делать какой-то вывод на фоне Александра Большунова. На протяжении последних двух лет у него нет такой стабильности, как это было раньше. Тут очень много факторов, не будем его разбирать... Для молодых ребят и для молодых девчонок (еще вчерашних юниорок, сегодня им 23 года) или даже для юниорок и юниоров настоящих то, что мы отстранены, — для них это, конечно, очень большой плюс. Они каждый день тренируются рядом с лидерами, они каждый день соревнуются с этими лидерами. И, конечно, они быстрее растут», — цитирует Вяльбе «Россия 24».

2 декабря 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию России и обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда допустить российских спортсменов к международным стартам. FIS подчинилась решению и начала выдавать нейтральные статусы атлетам, тренерам и сервисменам.

На Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе выступили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Источник: «Россия 24»
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Александр Большунов
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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