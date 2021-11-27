Фриду Карлссон отправили в больницу из-за обморожения
21:35
Шведская лыжница Фрида Карлссон была отправлена больницу после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в финской Руке. У нее были подозрения обморожение пальцев рук, сообщает Iltalehti.
Фрида Карлссон. Фото Iltalehti.
Спортсменка рассказала, что пыталась согреться в палатке. Но она оказалась слишком близко к обогревателю, в результате чего загорелись ее штаны.
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