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Фриду Карлссон отправили в больницу из-за обморожения

21:35
Фрида Карлссон. Фото Iltalehti. Фрида Карлссон. Фото Iltalehti.
Фрида Карлссон. Фото Iltalehti.

Шведская лыжница Фрида Карлссон была отправлена больницу после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в финской Руке. У нее были подозрения обморожение пальцев рук, сообщает Iltalehti.

Фрида Карлссон. Фото Iltalehti.
Фрида Карлссон. Фото Iltalehti.

Спортсменка рассказала, что пыталась согреться в палатке. Но она оказалась слишком близко к обогревателю, в результате чего загорелись ее штаны.

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Иван Шитик все материалы автора
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