Фрида Карлссон травмировала ногу, подтягиваясь в дверном проеме в отеле

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о повреждении, которое получила в отеле перед индивидуальной гонкой на четвертом этапе «Тур де Ски». Из-за травмы ноги Карлссон бежала на обезболивающих, ее дальнейшее участие в многодневке под вопросом.

«Я висела в дверном проеме и собиралась подтянуться. Дверной косяк отогнулся и я упала. Я не могла пошевелить ногой. Сначала я не могла даже опереться на ногу.

В гонке постоянно чувствовала боль. Все было не так, как обычно. Когда закончится действие обезболивающего, посмотрим, можно ли продолжать", — сказала Карлссон в интервью Sportbladet.