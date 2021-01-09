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Фрида Карлссон снялась с «Тур де Ски»

12:28

Шведская лыжница Фрида Карлссон приняла решение сняться с многодневки «Тур де Ски», информирует Expressen.

Причиной стала травма, которую она получила, когда упала, подтягиваясь на дверном проеме в отеле.

Ее участие в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира было под вопросом, однако она выступила, заняв третье место.

В гонке классическим стилем Карлссон стала 11-й. В общем зачете «Тур де Ски» она занимает третье место.

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