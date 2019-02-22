Френцель завоевал золото в двоеборье на чемпионате мира в Зефельде, Иванов - 37-й

Немец Эрик Френцель победил в двоеборье на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Второе место занял норвежец Ян Шмид. Бронзу завоевал австриец Франц-Йозеф Рерль.
Россиянин Виталий Иванов стал 37-м, Эрнест Яхин - 38-м, Вячеслав Барков - 41-м, Александр Пашаев - 43-м.
Двоеборье
Зефельд (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. Эрик Френцель (Германия) - 23.43,0
2. Ян Шмид (Норвегия) - отставание 4,3
3. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) - 8,7
4. Марио Зайдль (Австрия) - 15,3
5. Харальд Йонас Рибер (Норвегия) - 20,9
6. Акито Ватабе (Япония) - 22,0...
37. Виталий Иванов (Россия) - 4.12,5
38. Эрнест Яхин (Россия) - 4.16,4...
41. Вячеслав Барков (Россия) - 4.38,8...
43. Александр Пашаев (Россия) - 5.22,6
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