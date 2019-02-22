Френцель завоевал золото в двоеборье на чемпионате мира в Зефельде, Иванов - 37-й

Немец Эрик Френцель победил в двоеборье на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Второе место занял норвежец Ян Шмид. Бронзу завоевал австриец Франц-Йозеф Рерль.

Россиянин Виталий Иванов стал 37-м, Эрнест Яхин - 38-м, Вячеслав Барков - 41-м, Александр Пашаев - 43-м.

Двоеборье

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Эрик Френцель (Германия) - 23.43,0

2. Ян Шмид (Норвегия) - отставание 4,3

3. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) - 8,7

4. Марио Зайдль (Австрия) - 15,3

5. Харальд Йонас Рибер (Норвегия) - 20,9

6. Акито Ватабе (Япония) - 22,0...

37. Виталий Иванов (Россия) - 4.12,5

38. Эрнест Яхин (Россия) - 4.16,4...

41. Вячеслав Барков (Россия) - 4.38,8...

43. Александр Пашаев (Россия) - 5.22,6

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