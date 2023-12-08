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Сегодня, 13:56

Фото россиянки Прохоровой убрали с сайта марафонской серии Ski Classics

Ана Горшкова
Корреспондент
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С сайта турнира лыжных марафонов Ski Classics убрали фото российской лыжницы Варвары Прохоровой. Ее снимок был на странице гонки La Venosta.

Ранее Прохорова опубликовала скриншот сайта и написала: «Ха-ха, Ski Classics выложили мое фото на главной странице. Может, лучше допустите меня к соревнованиям?»

Фото Соцсети

После этого генеральный менеджер Ski Classics Дэвид Нильссон заявил, что произошла ошибка и фотографию заменят.

«Это ошибка того, кто разместил фотографию — он не знал спортсменку. Мы уберем фото. Это старая фотография. Спасибо за то, что сообщили. Все это не очень хорошо, но я понимаю, что ошибиться было несложно. У нее костюм австрийского клуба, а на шапке другой флаг», — заявил Нильссон.

Отметим, что сейчас на странице гонки La Venosta стоит другая фотография.

Россияне были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года после ситуации на Украине.

Сборная России по лыжным гонкам
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