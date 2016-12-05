20:09 5 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ФЛГР рассчиталась с долгами по зарплате перед Бургермайстером и Кнауте

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) погасила задолженности по заработной плате перед швейцарским тренером Рето Бургермайстером и немецким физиотерапевтом Изабель Кнауте. В середине октября специалисты в совместном пресс-релизе утверждали, что ожидают погашения задолженности по зарплате за шесть месяцев. ФЛГР расторгла контракты со швейцарцем и немкой по причине перехода их спортсменов в группу к Маркусу Крамеру.

– Да, все нормально, все деньги получили 25 ноября, – приводит "Р-Спорт" слова Кнауте.

По словам Кнауте, после увольнения из сборной России по лыжным гонкам она совмещает работу на четырех должностях, сотрудничая с лыжниками, бобслеистами и саночниками из Германии и Швейцарии.

– Я несколько этапов Кубка мира работаю с немецкой сборной по лыжным гонкам, была в Лиллехаммере, в Тюмени тоже буду, – сказала Кнауте. – Еще есть бобслейная команда Швейцарии, потом еще в санном спорте плюс еще с лыжниками-марафонцами. Но это не страшно, у меня еще остается время немного отдыхать и радоваться жизни! Если честно, то скучаю по российским болельщикам, они хорошие. Ну, увидимся в Тюмени.

Чем сейчас занимается Бургермайстер? Конечно, не в самый удачный момент с нами попрощались, поэтому у него тоже нет 100-процентной занятости, он поедет на Универсиаду в Казахстан, потом тоже работает с марафонской командой и региональной командой.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161205/1113280945.html

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