ФЛГР объявила состав сборной России на «Тур де Ски»

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) на своем сайте опубликовала состав национальной команды на многодневку «Тур де Ски».

В составе нет Ильи Порошкина, об участии которого ранее заявил тренер сборной России Олег Перевозчиков.

Состав сборной России на «Тур де Ски»:

мужчины — Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых;

женщины — Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.