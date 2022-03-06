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Сегодня, 11:43

ФЛГР объявила о проведении лыжных соревнований «Олимпийцы России»

Анна Горшкова
Корреспондент

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно с Минспортом проведет Всероссийские соревнования «Олимпийцы России».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ФЛГР, турнир по лыжным гонкам пройдет с 16 по 20 марта в Кировской области.

Программа соревнований:

16 марта — приезд участников соревнований, официальная тренировка.
17 марта — Спринт. Классический стиль.
18 марта — Раздельный старт. Свободный стиль. Женщины — 10 км. Мужчины — 15 км.
19 марта — Официальная тренировка.
20 марта — Персьют. Классически стиль. Женщины — 10 км. Мужчины — 15 км.

Решение о проведении соревнований «Олимпийцы России» принято в связи введенными ограничениями по участию российских лыжников в международных стартах.

Во вторник, 1 марта, Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2021/22.

Источник: https://tass.ru/sport/13985003
Сборная России по лыжным гонкам
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