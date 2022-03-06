ФЛГР объявила о проведении лыжных соревнований «Олимпийцы России»
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно с Минспортом проведет Всероссийские соревнования «Олимпийцы России».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ФЛГР, турнир по лыжным гонкам пройдет с 16 по 20 марта в Кировской области.
Программа соревнований:
16 марта — приезд участников соревнований, официальная тренировка.
17 марта — Спринт. Классический стиль.
18 марта — Раздельный старт. Свободный стиль. Женщины — 10 км. Мужчины — 15 км.
19 марта — Официальная тренировка.
20 марта — Персьют. Классически стиль. Женщины — 10 км. Мужчины — 15 км.
Решение о проведении соревнований «Олимпийцы России» принято в связи введенными ограничениями по участию российских лыжников в международных стартах.
Во вторник, 1 марта, Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2021/22.