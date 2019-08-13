ФЛГР не получала никаких данных из московской антидопинговой лаборатории

Никакой информации, связанной с перепроверкой данных из московской антидопинговой лаборатории, в Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) на данный момент не поступало. Об этом сообщила глава организации Елена Вяльбе.

- Что касается ФЛГР, то ни от Международной федерации лыжного спорта (FIS), ни от РУСАДА, ни от ВАДА никакой информации по данным из московской лаборатории к нам не поступало, - цитирует РИА Новости Вяльбе.

​В начале июля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что по итогам проверки данных московской антидопинговой лаборатории были сформированы пакеты информации с доказательствами, которые отправлены в соответствующие международные спортивные федерации для изучения с целью выявления тех дел, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил. Речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам. Отмечалось, что пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрения.