ФЛГР не будет менять тренерский состав перед следующим сезоном

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не претерпит изменений на следующий сезон, сообщают «Известия». В национальной команде продолжат действовать четыре группы под руководством Юрия Бородавко, Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова и Егора Сорина.

— Все тренеры остаются на своих местах и продолжат работать в следующем сезоне, — отметила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. — Это будет утверждено на президиуме ФЛГР 15 апреля. Понятно, что кем-то я довольна больше, кем-то меньше, но в целом команда показала достойные результаты. К тому же, я не сторонник постоянно менять тренеров. Спортсмен не может каждый год или раз в два года привыкать к новым методикам, к новому наставнику. Это очевидно.