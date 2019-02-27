FIS: "Работаем в тесном сотрудничестве с властями Австрии по делу о допинге"

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем официальном сайте опубликовала заявление по ситуации с допингом на чемпионате мира в Зефельде.

Ранее стало известно, что полиция Австрии арестовала семь человек. Из них пять – спортсмены. Эстонский лыжник Андрус Веерпалу (сын знаменитого Андруса Веэрпалу), казахстанец Алексей Полторанин и австрийцы Макс Хауке и Доминик Баулдауф сегодня не вышли на старт индивидуальной гонки. Позднее полиция сообщила, что арестовала двух австрийцев, двух эстонцев и одного казахстанца.

- Аресты были частью долгосрочного расследования в рамках операции по борьбе с допингом, включающим различные виды спорта, - говорится в сообщении. - FIS работает в тесном сотрудничестве с властями Австрии в связи с сегодняшними событиями, будет следить за ситуацией и примет необходимые меры, согласно антидопинговым правилам. FIS выполнит свою миссию как руководящий орган, чтобы сохранить целостность спорта и защитить чистых спортсменов.