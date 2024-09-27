Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:53

FIS продлила отстранение российских спортсменов до конца сезона-2024/25

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
FIS продлила отстранение российских спортсменов.
Фото Global Look Press

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.

Решение было объявлено на заседании технического комитета FIS в Цюрихе (Швейцария).

«Никаких обсуждений или чего-то подобного не было. Нас просто только что проинформировали, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет», — приводит РИА «Новости Спорт» слова менеджера Федерации лыжного спорта Швеции Ларса Оберга.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года. В октябре 2023-го совет федерации продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: РИА
Читайте также
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
В Испании фаната получил год тюрьмы за оскорбления Винисиуса
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Тихонов: «Надо всем европейцам дать по шапке! Испохабили Олимпийские игры»
Бах: «Решение допустить нейтральных атлетов на строгих условиях способствует укреплению мира»
«Верим, что успеем заработать квоту и поехать на Олимпиаду». Интервью самого крутого белорусского биатлониста
В РФС рассказали о сохранении отношений с другими национальными федерациями
Яновский: «Многие иностранные шахматисты выражали доброжелательное отношение к россиянам»
Глава Федерации падела России рассказал, что для россиян нет ограничений со стороны международной федерации
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости