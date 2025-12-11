FIS предоставила нейтральный статус специалисту сборной России Уфтикову

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус специалисту сборной России по лыжным гонкам Евгению Уфтикову, сообщает пресс-служба FIS.

Также его получили белорусские лыжницы Анна Королева и Анна Мачехина.

10 декабря стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации.

Они смогут выступить на этапе Кубка мира в Давосе, который пройдет с 12 по 14 декабря. Это заключительные соревнования для отбора на Олимпиаду-2026.