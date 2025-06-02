FIS пока не планирует рассматривать вопрос допуска россиян

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не запланировано рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

12 июня состоится заседание совета FIS, а на следующий день пройдет конгресс организации.

«Эта тема не входит в повестку дня заседания совета FIS на следующей неделе или конгресса FIS», — приводит ТАСС ответ FIS.

Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS.