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Лыжные гонки

FIS пока не планирует рассматривать вопрос допуска россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не запланировано рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

12 июня состоится заседание совета FIS, а на следующий день пройдет конгресс организации.

«Эта тема не входит в повестку дня заседания совета FIS на следующей неделе или конгресса FIS», — приводит ТАСС ответ FIS.

Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS.

Источник: ТАСС
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