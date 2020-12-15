FIS подтвердила проведение этапа Кубка мира в Дрездене и «Тур де Ски»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила возможность проведения этапа Кубка мира в Дрездене и многодневки «Тур де Ски» в условиях новых антиковидных ограничений.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Дрездене с 19 по 20 декабря. С 16 декабря в Германии вводится жесткий карантин, который продлится как минимум до 10 января.

«Кубок мира по лыжным гонкам является профессиональной спортивным соревнованием, поэтому в национальных и/или региональных правилах он имеет статус профессиональной рабочей среды, — приводит ТАСС сообщение FIS. — По этой причине этап Кубка мира в Дрездене, а также «Тур де Ски», пройдут по намеченному плану.

Что касается «Тур де Ски», то мы находимся в постоянном контакте с организаторами, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с властями своих стран. Мы сообщим, если произойдут какие-либо изменения".

Напомним, в связи с риском заразиться коронавирусом от участия в декабрьских этапах Кубка мира отказались сборные Норвегии, Швеции и Финляндии. Норвежская команда также пропустит «Тур де Ски».