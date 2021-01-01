FIS отклонил апелляцию Словении по Лампич

Рейс-директор «Тур де Ски» Пьер Миньери сообщали, что протест Словении на дисквалификацию Анамарии Лампич в спринте отклонен.

«Анамария признана виновной в эпизоде с падением Фендрих. Нам кажется, что этот эпизод во время обгона очень сильно повлиял на ход гонки, поэтому никакие апелляции тут не помогут», — цитирует Миньери Expressen.

На одном из поворотов Лампич обошла представительницу Швейцарии Надин Фендрих, которая в результате маневра словенки потеряла равновесие и упала.

Таким образом, второе место досталось американке Джессике Диггинс, третьей стала Фрида Карлссон из Швеции. Победу одержала еще одна шведка Линн Сванн.