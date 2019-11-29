Международная федерация лыжного спорта (FIS) может запретить России проводить соревнования под эгидой организации, информирует сайт FIS. Это может произойти после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который состоится 9 декабря.

— После заседания исполкома ВАДА FIS применит санкции к России, прописанные в кодексе. Они могут помешать стране принимать чемпионаты мира и крупные турниры FIS, а российским лыжникам, причастным к нарушению антидопинговых правил, выступать на крупных турнирах FIS, — говорится в сообщении.