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Допинг

FIS может запретить России проводить соревнования под эгидой организации

13:53

Международная федерация лыжного спорта (FIS) может запретить России проводить соревнования под эгидой организации, информирует сайт FIS. Это может произойти после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который состоится 9 декабря.

— После заседания исполкома ВАДА FIS применит санкции к России, прописанные в кодексе. Они могут помешать стране принимать чемпионаты мира и крупные турниры FIS, а российским лыжникам, причастным к нарушению антидопинговых правил, выступать на крупных турнирах FIS, — говорится в сообщении.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




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