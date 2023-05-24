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Сегодня, 17:41

FIS может рассмотреть допуск российских лыжников к международным турнирам в сентябре

Алина Савинова
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может обсудить допуск россиян к соревнованиям в сентябре.

«Вопрос допуска может быть рассмотрен на совете FIS в сентябре. Не раньше», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

В среду, 24 мая, стало известно, что FIS отложила вопрос рассмотрения допуска российских лыжников к турнирам.

Спортсмены из России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17833867
Елена Вяльбе
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