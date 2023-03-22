FIS и IBU с сезона-2023/24 полностью запретят применение фторсодержащих средств для лыж

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) полностью запретят применение фторсодержащих средств для лыж с сезона-2023/24.

«Мы рады, что теперь можем ввести полный запрет на использование фтора на крупных соревнованиях. Это ключевой шаг в обеспечении честности соревнований и минимизации негативного воздействия продукта на здоровье и окружающую среду», — приводит пресс-служба FIS слова вице-президент Романа Кумпоста.

Как сообщается на сайте IBU, машина для выявления продуктов со фтором прошла удачные испытания на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В дальнейшем планируется проверять лыжи с помощью этого устройства на всех международных соревнованиях.

FIS планирует тестировать лыжи на соревнованиях уровня Кубка мира, взрослого и юниорского чемпионатов мира. На турнирах более низкого уровня будут проводиться выборочные проверки.

С сезона-2021/22 на соревнованиях под эгидой IBU и FIS было запрещено использование мазей с фторуглеродами C8. Организации запрещают использовать фторсодержащие мази, поскольку выделения фтора наносят большой вред окружающей среде.