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Лыжные гонки

FIS будет наказывать за дискриминацию или провокацию россиян на турнирах

Алина Савинова

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) намерена применять дисциплинарные меры за любое дискриминационное поведение в отношении спортсменов из России и Белоруссии, сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

2 декабря CAS удовлетворил апелляцию на решение FIS о запрете россиянам и белорусам принимать участие в международных соревнованиях олимпийского сезона. Теперь российских спортсменов должны допустить к турнирам под эгидой FIS в нейтральном статусе.

«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревновании в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, будет подвергнуто дисциплинарному разбирательству за нарушение статьи 3.5 универсального кодекса этики FIS», — говорится в документе.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не будет бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов.

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