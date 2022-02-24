Финский лыжник Руусканен выиграл в классике на 15 км на ЧМ среди юниоров и молодежи, россиянин Горбунов — 10-й

Финский лыжник Арси Руусканен выиграл классическую гонку на 15 км с раздельным стартом U23 на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Лигне (Норвегия).

Вторым стал швед Лео Йуханссон (+6,7), третье место занял норвежец Хавард Хосебю (+28,1).

В топ-10 среди российских лыжников попал только Иван Горбунов, уступивший лидеру 46,4 секунды и занявший десятое место.

Виктор Семенов стал 15-м, Денис Филимонов 17-й, а Дмитрий Жуль 31-й.

В пятницу, 25 февраля, на чемпионате мира пройдет гонка классическим стилем с раздельным стратом у мужчин (10 км) и женщин (5 км) U20.

Лигна, Норвегия

Молодежный чемпионат мира до 23 лет

Гонка с раздельным стартом (КС)

Мужчины. 15 км.

1. Арси Руусканен (Финляндия) — 40.23,0

2. Лео Йуханссон (Швеция) — 6,7

3. Хавард Хосебю (Норвегия) — 28,1...

10. Иван Горбунов (Россия) — 46,4...

15. Виктор Семенов (Россия) — 58,4...

17. Денис Филимонов (Россия) — 1.12,3...

31. Дмитрий Жуль (Россия) — 2.02,3