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Финский лыжник назвал поступок Большунова «хоккейным приемом»

15:08

Финн Йони Мяки прокомментировал поведение Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. На трассе Мяки подрезал российского лыжника, тот махнул в его сторону палкой, а после финиша на скорости врезался и повалил на снег. Позднее стало известно, что Мяки получил травму: у него распухла рука.

— Это был хоккейный прием, — цитирует Expressen Мяки. — Он не попал палкой, когда мы шли к финишу. Хорошо, что врезался хотя бы корпусом.

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