Финский лыжник Мяки пропустит этап Кубка мира в Давосе из-за болезни

Финский лыжник Йони Мяки сообщил, что пропустит этап Кубка мира в Давосе (Швейцария) из-за болезни.

«В субботу должна была состояться самая важная для меня гонка начала зимы, но все пошло не по плану. Плохие результаты и общее положение дел в Лиллехаммере говорят о том, что все не на своих местах. После поездки в Норвегию я немного заболел, в итоге из-за этого я пропущу несколько недель. Нужно начинать планировать новый маршрут для подготовки к основным соревнованиям в сезоне», — написал у себя в Instagram Мяки.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет с 11 по 12 декабря.